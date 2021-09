RS é o segundo estado que mais aplicou primeiras doses contra a Covid-19

Passados pouco mais de oito meses desde o início da vacinação contra o novo coronavírus, o Rio Grande do Sul segue entre os primeiros no ranking dos estados que mais vacinaram as suas populações no Brasil. Conforme dados do Ministério da Saúde, o Estado é o segundo entre os que mais aplicaram primeiras doses (D1) e o terceiro entre os que mais aplicaram segundas doses e doses únicas (D2) do imunizante.

Conforme o painel disponibilizado pelo governo federal, o estado que mais aplicou a D1 no Brasil até o momento foi São Paulo, onde 78,12% da população total já foi imunizada com a primeira dose. Em segundo lugar vem o Rio Grande do Sul, onde 69,46% da população foi vacinada com a D1 (conforme o painel disponibilizado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), esse percentual já chega a 72,7%). A terceira posição é ocupada pelo Distrito Federal, com 69,34% das pessoas vacinadas com a dose inicial.

Os dez estados que mais aplicaram a 1ª dose da vacina contra a Covid-19

O estado que menos aplicou a D1 em sua população é Roraima, com apenas 49,08% das pessoas tendo recebido o imunizante. Na sequência vem os estados do Pará (49,09%) e o Amapá (50,48%).

Já em relação à segunda dose e dose única – ambas significam que a pessoa já possui o esquema vacinal completo – a liderança do ranking muda de mãos, e passa para o Mato Grosso do Sul, que já completou a vacinação de 52,80% de sua população. Em segundo lugar está São Paulo, com 51,47% das pessoas tendo recebido a D2 ou a dose única. O Rio Grande do Sul completa o pódio, com 44,58% dos gaúchos já tendo completado o esquema vacinal de acordo com o Ministério da Saúde (segundo a SES-RS, esse percentual é maior, já chegando a 44,9%).

Os dez estados que mais aplicaram a 2ª dose ou a dose única da vacina contra a Covid-19

Segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas 224.901.404 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Brasil até está quinta-feira (23). Destas, 142.624.422 são primeiras doses (66,86% da população brasileira), enquanto 82.276.982 são segundas doses ou doses únicas (38,57% da população do País).