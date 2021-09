Porto Alegre mantém vacinação contra a Covid-19 em mais de 50 pontos nesta terça

Nesta terça-feira (21) a Prefeitura de Porto Alegre irá manter para todas as pessoas com 15 anos ou mais a faixa etária para vacinação contra a Covid-19.Também prossegue a vacinação da terceira dose para imunossuprimidos com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias e primeira dose para adolescentes acima de 12 anos com comorbidades.

A aplicação das doses ocorre em 36 unidades de saúde e 18 farmácias parceiras aplicando o imunizante, inclusive em horários noturnos. Também haverá vacinação em outros cinco pontos: das 9h às 17 no Shopping João Pessoa, no Bourbon Wallig Barra Shopping Sul e no Barra Shopping Sul; das 13h às 19h no Largo Glênio Peres, e das 18h às 21h na Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital. No caso dos adolescentes com comorbidades, é necessário comprovar a condição (receita, laudo de exame, laudo ou relatório médico, etc).

Nos casos da segunda dose, o intervalo de aplicação das doses da Pfizer/BioNTech é de oito semanas. Podem buscar a segunda dose pessoas vacinadas até 27 de julho. A segunda dose da Pfizer será aplicada em 18 farmácias parceiras e 36 unidades de saúde, além do Shopping João Pessoa, Bourbon Wallig Barra Shopping Sul, Barra Shopping Sul, Largo Glênio Peres e Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina.

A terceira dose de reforço será aplicada em pessoas com 70 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 17 de março e pessoas de todas as idades com alto grau de imunossupressão, com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias. Para receber a nova dose, imunossuprimidos devem apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das duas doses e comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Vacinação em Porto Alegre nesta terça-feira (21):

Primeira dose:

36 unidades de saúde 18 farmácias parceiras , das 9h às 17h , das 8h às 17h, e

Drive-thrus, das 9h às 17h: Shopping João Pessoa, Bourbon Wallig Barra Shopping Sul, Barra Shopping Sul, Largo Glênio Peres e Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina

Segunda dose da Coronavac:

15 unidades de saúde , das 8h às 17h

4 unidades de saúde (Modelo, Ramos, São Carlos e Tristeza) das 18h as 21h

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha), das 9h às 17h

Largo Glênio Peres, das 9h às 17h

Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina, das 9h às 17h

App 156+POA (agendas para a unidade Bananeiras), das 18h às 21h

Segunda dose da AstraZeneca:

33 unidades de saúde , das 8h às 17h

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha), das 9h às 17h

Largo Glênio Peres, das 9h às 17h

Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina, das 9h às 17h

App 156+POA (agendas para a unidade Bananeiras), das 18h às 21h

App 156+POA (agendas para as unidades Belém Novo, Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém, Santo Alfredo, São Cristóvão e Vila Jardim), das 10h às 19h

Segunda dose da Pfizer/BioNTech:

36 unidades de saúde 18 farmácias parceiras , das 9h às 17h , das 8h às 17h, e, das 9h às 17h

Shopping João Pessoa, Bourbon Wallig Barra Shopping Sul, Barra Shopping Sul, Largo Glênio Peres e Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina

Terceira dose de reforço:

36 unidades de saúde 18 farmácias parceiras , das 8h às 17h, e, das 9h às 17h

Shopping João Pessoa, Bourbon Wallig Barra Shopping Sul, Barra Shopping Sul, Largo Glênio Peres e Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina