Vacinação contra Covid-19 em Porto Alegre será no bairro Floresta neste domingo

Neste domingo (19) a vacinação contra a Covid-19 continua em Porto Alegre para pessoas de 15 anos ou mais. O local da aplicação será a unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, que estará no Centro Social Marista Irmão Bortolini (av. Voluntários da Pátria, 1940 - Floresta), das 9h às 13h.

No local, também haverá aplicação da segunda dose de Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca e Coronavac/Butantan para quem tomou a primeira dose há mais de oito semanas, dez semanas ou 28 dias, respectivamente.

Esquema de Feriadão

A Prefeitura de Porto Alegre preparou esquema especial de vacinação contra a Covid-19 para este final de semana e para o feriado de 20 de setembro. Podem se vacinar todos os porto-alegrenses com 15 anos ou mais, para receber a primeira, segunda e terceira dose do imunizante.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital.

A aplicação da segunda dose segue disponível para quem recebeu AstraZeneca há pelo menos dez semanas e para todos que receberam a primeira dose de Coronavac há 28 dias. O intervalo de aplicação das doses da Pfizer/BioNTech é de oito semanas. Podem buscar a segunda dose pessoas vacinadas até 24 de julho. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Poderão receber a dose de reforço pessoas com 70 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 18 de março e pessoas de todas as idades com alto grau de imunossupressão, com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias. Para receber a terceira dose, imunossuprimidos devem apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das duas doses e comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Locais de Vacinação

Domingo (19), das 9h às 13h:

Unidade Móvel de Saúde instalada no Centro Social Marista Irmão Bortolini - (av. Voluntários da Pátria, 1940 - bairro Floresta)

Segunda-feira (20), das 9h às 17h:

Casa do Gaúcho (Parque Harmonia) - R. Otávio Francisco Caruso da Rocha, 301 (entrada pela churrascaria em frente ao TRF4)

Centro de Educação Ambiental - CEA Bom Jesus - av. Joaquim Porto Vilanova, 143 - Vila Pinto - Bom Jesus

US Belém Novo - R. Florêncio Farias,195 - Belém Novo

US Lomba do Pinheiro - Estr. João de Oliveira Remião, 6111 - Agronomia

US Rubem Berta - R. Wolfram Metzler, 675 - Rubem Berta

US Santa Tereza - R. Dona Otília, 5 - Santa Tereza

US Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 2442 - Tristeza

US Vila Ipiranga - R. Alberto Silva, 1830 - Vila Ipiranga