RS aplicou mais de 250 mil doses de vacina contra a Covid-19 nesta semana

Ainda que em meio a incertezas a respeito do prosseguimento ou não da vacinação de adolescentes, a vacinação contra o novo coronavírus segue avançando significativamente no Rio Grande do Sul. Somente nos quatro primeiros dias desta semana – de segunda (13) a quinta-feira (16), foram aplicadas 251.742 doses do imunizante no Estado.

Do total de vacinas aplicadas nos gaúchos durante a atual semana, 64.562 foram primeiras doses, enquanto 186.272 foram segundas doses. Além disso, foram aplicadas 908 doses da vacina da Janssen, que é de dose única.

Em comparação com o mesmo período da semana anterior, o Rio Grande do Sul registrou um avanço na vacinação na semana atual. Entre os dias 6 e 9 de setembro, haviam sido aplicadas 211.808 doses da vacina no Estado. Ou seja, comparando-se o período entre segunda-feira e quinta-feira, houve um acréscimo de 18,8% na vacinação no Estado.

Em Porto Alegre, por exemplo, jovens com 15 anos de idade estão sendo imunizados Muito desse volume superior se deve à ampliação da faixa etária de vacinação, chegando aos adolescentes.

Em relação à Capital, de segunda a quinta-feira desta semana, foram aplicadas 55.023 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 19.071 primeiras doses e 35.952 segundas doses. Na semana anterior, no mesmo período de dias, 22.309 doses foram aplicadas. Ou seja, de uma semana para a outra, houve um aumento 146,6% no número de vacinas aplicadas. Esse aumento está diretamente associado à ampliação da faixa etária de vacinação.

Um total de 7.905.941 pessoas já foram vacinadas com a dose 1 no Rio Grande do Sul até a manhã desta sexta-feira (17), correspondendo a 72,1% do total da população gaúcha. No que diz respeito ao esquema vacinal completo (segunda dose ou dose única), 4.953.887 gaúchos e gaúchas já foram imunizados (43,5% da população do Estado).