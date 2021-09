RS deverá suspender vacinação de adolescentes somente a partir da chegada de novos lotes da Pfizer

O Rio Grande do Sul não dará continuidade à imunização contra a Covid-19 de adolescentes fora do grupo prioritário, a partir da chegada de novos lotes da Pfizer, único imunizante autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação nesse público. A decisão foi confirmada na tarde desta quinta-feira (16) pelo presidente do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde (Cosems/RS), Maicon Lemos. Por ora, no entanto, prossegue a imunização de jovens de 17 anos, conforme pactuado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) na segunda-feira (13).

restringindo a vacinação de adolescentes apenas aos grupos prioritários De acordo com Lemos, a decisão de concluir a imunização do grupo de 17 anos e suspender o processo a partir da chegada de novos lotes da Pfizer foi tomada logo após o pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na tarde desta quinta,(portadores de deficiência permanente, comorbidades e privados de liberdade).

Segundo o ministro, a orientação está baseada na falta de evidências científicas sobre o benefício da imunização para esse público etário. Para Queiroga, adolescentes teriam sido vacinados no País "de forma intempestiva".

desde terça (14) No Rio Grande do Sul, todos os municípios receberam doses da Pfizer na quarta (15), segundo decisão pactuada pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) com o Cosems/RS, e começaram a imunização da faixa etária dos 17 anos nesta quinta. Em Porto Alegre, no entanto,os adolescentes já vêm sendo vacinados, chegando a aplicação ao público de 15 anos nesta quinta, processo que será mantido nesta sexta (17).

Segundo a SES, prossegue a orientação da CIB de vacinar adolescentes com 17 anos sem comorbidades em todo o Estado, e a questão será reavaliada quando chegar nova remessa da Pfizer ao RS. Lemos no entanto, adianta que a tendência é realmente de parar a imunização nessa faixa etária. "Considerando a orientação do ministro da Saúde, nós vamos parar a vacinação nos jovens de 17 anos. O RS não continuará vacinando adolescentes em outras faixas etárias, até que haja uma formalização pelo Ministério da Saúde a respeito", afirmou à reportagem.