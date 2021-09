Ministério da Saúde recua na recomendação sobre a vacina em menores sem comorbidades

O Ministério da Saúde publicou uma nova nota técnica na noite desta quarta-feira (15) revendo a orientação sobre a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. A imunização dessa faixa da população teve início nesta semana no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a vacinação começou na terça-feira e nesta quinta ocorre para as pessoas de 15 anos . A orientação é que seja mantida a imunização dos jovens de 12 a 17 anos apenas naqueles com comorbidades.

O texto do Ministério alega que a Organização Mundial da Saúde não recomenda a vacinação para as pessoas de 12 a 17 anos, com ou sem comorbidades. Além disso, a Pasta pontua que as pessoas dessa faixa etária que tiveram Covid-19 apresentaram evolução benigna e que os benefícios da vacinação em adolescentes ainda não foi bem definido, entrou outros argumentos.

Apenas a vacina da Pfizer está autorizada para aplicação na faixa dos 12 a 17 anos no País.

Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre informou que aguarda a notificação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde. Enquanto isso, a vacinação segue ocorrendo normalmente na Capital.

A Secretaria da Saúde do RS informou que na quarta-feira distribuiu a todos os municípios doses da Pfizer para vacinar adolescentes sem comorbidades com 17 anos, decisão pactuada com o Conselho das Secretarias Municipais da Saúde (CosemsRS). Nas próximas remessas da Pfizer para D1, tendo em vista a nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, será feita uma nova avaliação.