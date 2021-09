Porto Alegre vacina pessoas acima de 15 anos e amplia para 57 os locais de imunização nesta quinta

Porto Alegre inicia, nesta quinta-feira (16), a aplicação da primeira dose em todas as pessoas com 15 anos ou mais e a dose de reforço em imunossuprimidos com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias. A Capital também continua a aplicar a terceira dose em para idosos com 70 anos ou mais e a vacinação de adolescentes acima de 12 anos com comorbidades.

Os locais de vacinação passam a ser 57 nesta quinta, sendo 19 farmácias, dois drive-thrus e 36 unidades de saúde. Destas, 30 terão vacinação em turno estendido, após as 17h. Também ocorre o Rolê da Vacina no Largo Glênio Peres, das 9h às 17h.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital. No caso dos adolescentes com comorbidades, é necessário comprovar a condição (receita, laudo de exame, laudo ou relatório médico, etc). O comprovante de residência poderá ser no nome dos pais ou responsáveis.

Já a segunda dose para quem recebeu a Pfizer/BioNTech há pelo menos oito semanas (pessoas vacinadas até 22 de julho) será aplicada em 19 farmácias parceiras, 36 unidades de saúde, além do Largo Glênio Peres, Shopping João Pessoa, Bourbon Wallig e Barra Shopping Sul. A segunda dose da Coronavac/Butantan para quem recebeu a primeira há pelo menos 28 dias acontece em 15 unidades de saúde, no Largo Glênio Peres e no Shopping João Pessoa. Para os que receberam a Oxford/AstraZeneca há dez semanas ou mais, a imunização ocorre em 33 unidades de saúde, no Largo Glênio Peres e no Shopping João Pessoa. Para a D2, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

A dose de reforço será aplicada em pessoas com 70 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 16 de março e pessoas de todas as idades com alto grau de imunossupressão, com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias. Para receber a terceira dose, imunossuprimidos devem apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das duas doses e comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Vacinação em Porto Alegre nesta quinta-feira (16):

Primeira dose:

36 unidades de saúde 19 farmácias parceiras , das 9h às 17h , das 8h às 17h, e

Drive-thrus, das 9h às 17h: Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha) para pedestres, Bourbon Wallig (avenida Grécia, 1500 - Cristo Redentor) para pedestres e veículos, Barra Shopping Sul (avenida Diário de Notícias, 300 - Cristal) exclusivamente para veículos

Largo Glênio Peres, das 9h às 17h

Segunda dose da Coronavac:

15 unidades de saúde , das 8h às 17h

4 unidades de saúde (Modelo, Ramos, São Carlos e Tristeza) das 18h as 21h

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha), das 9h às 17h

Largo Glênio Peres, das 9h às 17h

App 156+POA (agendas para a unidade Bananeiras), das 18h às 21h

Segunda dose da AstraZeneca:

33 unidades de saúde , das 8h às 17h

4 unidades de saúde (Modelo, Ramos, São Carlos e Tristeza) das 18h as 21h

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha), das 9h às 17h

Largo Glênio Peres, das 9h às 17h

App 156+POA (agendas para as unidades Belém Novo, Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém, Santo Alfredo, São Cristóvão e Vila Jardim), das 10h às 19h

Segunda dose da Pfizer/BioNTech:

36 unidades de saúde 19 farmácias parceiras , das 9h às 17h , das 8h às 17h, e, das 9h às 17h

4 unidades de saúde (Modelo, Ramos, São Carlos e Tristeza) das 18h as 21h

Drive-thrus, das 9h às 17h: Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha) para pedestres, Bourbon Wallig (avenida Grécia, 1500 - Cristo Redentor) para pedestres e veículos, Barra Shopping Sul (avenida Diário de Notícias, 300 - Cristal) exclusivamente para veículos

Largo Glênio Peres, das 9h às 17h

Terceira dose de reforço:

36 unidades de saúde 19 farmácias parceiras , das 8h às 17h, e, das 9h às 17h

3 unidades de saúde (Modelo, Ramos e Tristeza) das 18h as 21h

Drive-thrus, das 9h às 17h: Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha) para pedestres, Bourbon Wallig (avenida Grécia, 1500 - Cristo Redentor) para pedestres e veículos, Barra Shopping Sul (avenida Diário de Notícias, 300 - Cristal) exclusivamente para veículos

Largo Glênio Peres, das 9h às 17h