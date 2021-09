Prefeitura de Porto Alegre anuncia medidas para reforçar imunização contra Covid

A prefeitura de Porto Alegre anunciou, na tarde desta quarta-feira (15), dez medidas para reforçar a imunização contra a Covid-19 na Capital. A ação acontece após a realização de um estudo inédito que traça o perfil da população vacinável que ainda não recebeu nenhuma dose do imunizante. A apresentação das medidas foi feita em coletiva de imprensa com a presença do prefeito em exercício, Ricardo Gomes (DEM), e o secretário de Saúde, Mauro Sparta.

Segundo os dados divulgados pela Prefeitura até às 12h desta quarta, o número total de doses aplicadas foi de 1.737.141. O número de porto-alegrenses que recebeu a primeira dose ou dose única é de 1.072.521 pessoas, o que significa que 95% da população vacinável está parcialmente imunizada.

A população vacinável que ainda não recebeu nenhuma dose corresponde a 5% do total, e representa 57.638 pessoas. Destes, 38.328 estão registrados no Cadastro Único, ou seja, pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas em algum programa social do governo, como o Bolsa Família. As informações foram obtidas através do cruzamento das bases de dados de vacinação do município com o Cadastro Único.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, Ricardo Gomes comentou sobre o perfil majoritariamente marcado pela vulnerabilidade na população que ainda não está vacinada. "Nas pessoas que estão no cadastro único, há uma concentração muito grande do público que não se vacinou. Então o nosso 'achado' desse estudo é que, das 57 mil pessoas que não se vacinaram, 38 mil estão no Cadastro Único; isso é, fora do Cadastro Único, o percentual de pessoas que não se vacinou é de 2%, mas dentro do Cadastro Único é de 25%. Então esse estudo sugere, com bastante força, que a principal causa da não-vacinação é uma causa socioeconômica", aponta.

A pesquisa por georreferenciamento fez um levantamento dos dez bairros com maior número de pessoas não vacinadas, são eles: Restinga (9%), Lomba do Pinheiro (6,2%), Santana (5,2%), Sarandi (5%), Santa Tereza (4,6%), Santa Rosa de Lima (4,1%), Mário Quintana (3,4%), Bom Jesus (3,3%), Partenon (2,8%) e Morro Santana (2,8%). Estes bairros concentram 47% dos não vacinados.

Para atingir um maior número de pessoas e levar a vacinação aos cidadãos que mais necessitam, a prefeitura estabeleceu um novo pacote de medidas para o Rolê da Vacina, que consiste em estratégias regionalizadas, políticas públicas orientadas por evidências, atenção aos mais vulneráveis e fortalecimento das redes de comunicação locais. "A gente desenhou, a partir desse estudo, dez ações de expansão da vacinação voltadas para isso que as evidências estão nos mostrando", afirma o prefeito em exercício.

Entre as medidas, está a ampliação das unidades de saúde que oferecem a vacinação de D1, D2 e D3, passando de 11 pontos para 57 locais de vacinação, entre eles mais 25 unidades, 19 farmácias e dois drive thrus, que iniciam nesta quinta-feira (16). Além disso, será feita a ampliação do terceiro turno de vacinação, de quatro para 30 unidades que oferecem o serviço à noite, tendo pelo menos uma unidade em cada bairro prioritário. Outra iniciativa é a oferta de transporte para a locomoção das pessoas aos locais de vacinação no dia 2 de outubro, o Dia Nacional da Multivacinação.

A prefeitura acredita que, com a expansão da campanha de vacinação, Porto Alegre possa igualar seus números de imunização a locais referências no combate à pandemia. "A primeira dose nós já temos 95% coberta, e qualquer ganho aqui é já ampliar um sucesso estrondoso. O que a gente acredita é que, quanto mais estiver disponível a segunda dose, nós vamos trazer esse 63% (totalmente imunizados) para mais de 80%. Vamos ter números de países de primeiro mundo, países desenvolvidos, na Capital", declara Ricardo Gomes.

Confira as dez medidas a serem adotadas a partir desta quinta-feira (16):

• Ampliação da rede com vacinas D1, D2 e D3. Aumento de 11 para 57 locais de vacinação, entre elas: 25 unidades, 19 farmácias e dois drive thrus;

• Ampliação do terceiro turno de vacinação: de quatro para 30 unidades, tendo pelo menos uma unidade em cada bairro prioritário;

• Nova unidade no Mercado Público, no Largo Glênio Peres. Funcionamento nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17) das 9h às 17h. A partir de semana que vem das 13h às 19h;

• Parceria com os aplicativos de transporte: R$ 300 mil em vouchers de viagem com distribuição pelas entidades de assistência social, a partir da próxima semana;

• Unidade móvel nos bairros: os locais serão divulgados no portal oficial e redes sociais da prefeitura, pelo aplicativo 156+POA ou pelo telefone 156;

• Dia Nacional da Multivacinação - previsto para o dia 2 de outubro uma ação especial nos bairros prioritários com linhas circulares de ônibus gratuito que irão levar os moradores aos pontos de vacinação;

• Redução no intervalo da Pfizer de dez para oito semanas (em andamento);

• Vacinação de adolescentes, baixando para 15 anos;

• Dose 3 para 70 anos ou mais com esquema vacinal completo há pelo menos seis meses (em andamento);

• Retomada dos drive-thrus: Barra Shopping Sul e Bourbon Wallig, das 9h às 17h.