Rio Grande do Sul tem semana com aumento de casos e de mortes por Covid-19

adolescentes com menos de 18 anos idosos acima de 70 anos começam a receber a terceira dose O Rio Grande do Sul atingiu nesta quarta-feira (15) o menor número de pessoas hospitalizadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em razão do novo coronavírus desde o dia 1 de julho de 2020. O indicador positivo aponta para uma redução cada vez maior da força da pandemia de Covid-19 no Estado, com tendência de queda sustentada, na medida em que a vacinação avança agora parado imunizante. Nos últimos sete dias, porém, os números não são tão bons. O RS teve aumento na quantidade de óbitos e de casos registrados em comparação com os sete dias anteriores.

Entre os dias 7 e 14 de setembro, o Rio Grande do Sul teve 6.405 novos casos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2 notificadas oficialmente pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS). Na semana anterior, entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro, foram registrados 5.549 novos casos. Ou seja, de uma semana para a outra, houve um aumento de 856 casos (um crescimento de 15,42%).

O indicador que mostra um aumento nas contaminações chama atenção, na medida em que isso se dá em meio a um cenário de perda de força da pandemia, exigindo, portanto, que seja analisado com atenção nos próximos dias para que se saiba se esse crescimento foi esporádico ou o início de uma tendência.

A análise traz um alerta para os gaúchos em um momento de reabertura cada vez maior dos serviços, com eventos podendo contar com a participação de público. Alerta esse reforçado pelo outro indicador: o Estado teve aumento no número de mortes causadas pela Covid-19 na última semana em comparação com a semana anterior.

O RS teve um total de 160 óbitos causados pela doença entre os dias 7 e 14 de setembro. O número 5,9% é superior às 151 mortes ocorridas na semana anterior, ente 31 de agosto e 7 de setembro.

Novos casos e óbitos semanais causados pela Covid-19 no RS

Uma observação mais ampla, abarcando os últimos 14 dias, mostra que o Rio Grande do Sul teve um acréscimo de 11.954 novos casos de infecção pelo vírus no período, o que representou um aumento de 0,84% em relação ao total de casos confirmados desde o início da pandemia.

Em relação às mortes causadas pela Covid-19, as últimas duas semanas registraram 311 falecimentos relacionados ao novo coronavírus no RS – aumento de 0,90% em relação ao total de óbitos durante toda a crise sanitária.

No mesmo período de 14 dias, as internações em UTI caíram 23,6% - um total de 129 pessoas a menos hospitalizadas em estado grave. Já no que diz respeito às internações em leitos clínicos, a queda foi de 10,6% (55 pessoas hospitalizadas a menos).

O aumento nas novas contaminações não chega a ser uma surpresa, na medida em que a liberação de público em grandes eventos, como a vista na Expointer, gera mais circulação de pessoas, mais pontos de aglomeração e consequente maior transmissão do vírus de uma pessoa para outra. Nos próximos dias, cabe acompanhar se o aumento nos novos casos irá impactar na quantidade de pessoas hospitalizadas. A tendência é de que isso não venha a ocorrer de maneira significativa, na medida em que a vacinação adiantada tem robusta eficácia na prevenção de manifestações graves da doença. Na manhã desta quarta-feira, 71,3% da população gaúcha já recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, enquanto 42,4% já foram totalmente imunizadas, recebendo as duas doses ou a dose única.