Brasil tem mais de 75 milhões de pessoas com vacinação completa contra a Covid-19

O total de pessoas com vacinação completa contra a Covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira (14) a 75.579.345, ou 35,43% da população. Enquanto isso, aqueles que receberam ao menos uma dose de vacina anticovid são 139.273.434, o equivalente a 65,29% do total.

Ao todo, o País aplicou 1.964.746 doses de imunizantes contra a Covid-19 nas últimas 24 horas: 629.712 delas correspondem a primeiras doses e 1.279.433 a segundas doses.

Foram administradas 4.250 vacinas da Janssen, de aplicação única, e 51.351 terceiras doses, apontam dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Em termos proporcionais, São Paulo continua sendo o Estado que mais vacinou com primeira dose, com 76,87% dos habitantes parcialmente imunizados. Já o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem da população completamente imunizada: 49,74% do total.