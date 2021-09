Prefeitura mantém vacinação para 17 anos ou mais nesta quarta-feira

A Prefeitura de Porto Alegre amplia o processo de vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (15). Além da vacinação para o público de 17 anos ou mais, se inicia a aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 70 anos e que receberam a segunda dose até 11 de março, independente do imunizante aplicado. Para esse grupo, a vacinação ocorrerá em 32 unidades de saúde durante o dia e em quatro no horário noturno. Para receber a terceira aplicação, é preciso apresentar documento de identidade e carteirinha com o registro das duas doses.

Já a aplicação da primeira dose estará disponível para pessoas com 17 anos ou mais, das 9h às 17h, em 14 unidades de saúde e outros três pontos de vacinação: Shopping João Pessoa, Bourbon Wallig e, Barra Shopping Sul. Já no horário noturno, das 18h às 21h, serão quatro unidades de saúde aplicando o imunizante: Modelo, Ramos, São Carlos e Tristeza.





Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital. No caso dos adolescentes com comorbidades, é necessário comprovar a condição (receita, laudo de exame, laudo ou relatório médico, etc). O comprovante de residência poderá ser no nome dos pais ou responsáveis.

Vacinação em Porto Alegre nesta quarta-feira (15):

Primeira dose:

14 unidades de saúde, das 8h às 17h

• Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - bairro Restinga

• Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – bairro Sarandi

• Belém Novo - Rua Florêncio Farias, 195 – bairro Belém Novo

• Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - bairro Camaquã

• Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - bairro Glória

• IAPI - Rua Três de Abril, 90 - bairro Passo das Pedras

• Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - bairro Santa Tereza

• Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - bairro Protásio Alves

• Panorama - R. Rômulo da Silva Pinheiro, S/N – bairro Lomba do Pinheiro

• Primeiro de Maio - Av. Prof. Oscar Pereira, 6199 – bairro Cascata

• Ramos - R. K esquina R. C, s/n – bairro Rubem Berta

• Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - bairro Santa Cecília

• Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – bairro Centro

• São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - bairro Partenon

Drive-thrus: Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha) para pedestres, Bourbon Wallig (avenida Grécia, 1500 - Cristo Redentor) para pedestres e veículos, Barra Shopping Sul (avenida Diário de Notícias, 300 - Cristal) exclusivamente para veículos

Segunda dose da Coronavac:

13 unidades de saúde , das 8h às 17h

4 unidades de saúde (Modelo, Ramos, São Carlos e Tristeza) das 18h as 21h

App 156+POA (agendas para a unidade Bananeiras), das 18h às 21h

Segunda dose da AstraZeneca:

32 unidades de saúde , das 8h às 17h

4 unidades de saúde (Modelo, Ramos, São Carlos e Tristeza) das 18h as 21h

App 156+POA (agendas para as unidades Belém Novo, Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém, Santo Alfredo, São Cristóvão e Vila Jardim), das 10h às 19h

Segunda dose da Pfizer/BioNTech:

32 unidades de saúde farmácias parceiras , das 9h às 17h , das 8h às 17h, e 19, das 9h às 17h

4 unidades de saúde (Modelo, Ramos, São Carlos e Tristeza) das 18h as 21h

Terceira dose de reforçpo:

32 unidades de saúde , das 8h às 17h

4 unidades de saúde (Modelo, Ramos, São Carlos e Tristeza) das 18h as 21h