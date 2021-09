Porto Alegre reduz intervalo da 2ª dose da Pfizer a partir desta quarta-feira (15)

A partir desta quarta-feira (15), Porto Alegre reduz de dez para oito semanas do intervalo de aplicação das doses da Pfizer/BioNTech. Assim, poderão buscar a segunda dose (D2) pessoas vacinadas até 21 de julho. A decisão segue orientação do Ministério da Saúde, que recomenda a redução do intervalo a partir da segunda quinzena de setembro.