Porto Alegre aplica terceira dose em idosos acima de 70 anos a partir desta quarta-feira

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciará a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em idosos a partir desta quarta-feira (15). Poderão receber a terceira dose pessoas maiores de 70 anos e que receberam a segunda dose até o dia 11 de março, independente da vacina aplicada. De acordo com o Ministério da Saúde, será utilizado o imunizante da Pfizer para aplicação da dose de reforço neste público.

Capital iniciou a aplicação da dose de reforço no sábado (10), mas apenas em idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPIs) maiores de 60 anos . A abertura da terceira dose para o público fora das casas de repouso se dá após reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada na terça-feira (14), na qual foi pactuado entre governo do Estado e secretarias municipais de Saúde o início da aplicação para os demais idosos.

Para receber a terceira aplicação, é preciso apresentar o documento de identidade e a carteirinha com o registro das duas doses. Conforme a prefeitura, os locais e horários de imunização desta quarta-feira serão divulgados em breve.

A vacinação de idosos acamados acima de 70 anos será realizada somente após o término da imunização nas Instituições de Longa Permanência (ILPIs). A Secretaria Municipal de Saúde informou que irá divulgar as orientações para a solicitação da aplicação da terceira dose a domicílio.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), são cerca de 1 milhão de pessoas acima dos 70 anos de idade no Rio Grande do Sul aptos para receberem a terceira dose da vacina contra o novo coronavírus. Ainda segundo a SES-RS, neste momento, a indicação do Ministério da Saúde é de doses de reforço com a vacina Pfizer, pois o maior quantitativo de doses é deste laboratório. "Não significa que mais adiante não se possa utilizar outra vacina", afirma a secretaria, em nota. Além disso, a partir de agora, todas as remessas de doses do imunizante da Pfizer terão quantitativos destinados para a aplicação da dose de reforço.