Rio Grande do Sul recebe mais 296.010 doses de vacina da Pfizer

Dois voos que pousaram no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (13), trouxeram 296.010 de vacinas da Pfizer ao Rio Grande do Sul. Os lotes foram distribuídos pelo Ministério da Saúde.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) ainda não informou se as doses do imunizante serão usadas para vacinar a população abaixo dos 18 anos ou para segunda dose e nem como ocorrerá a distribuição para os municípios. A vacina da Pfizer é a única autorizada pela Anvisa para aplicação em pessoas de 12 a 17 anos.