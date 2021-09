Porto Alegre inicia vacinação de terceira dose em idosos neste sábado

A prefeitura de Porto Alegre inicia neste sábado (11) a a aplicação da dose de reforço em idosos. Por determinação do Governo do Estado, as doses, cerca de 10 mil recebidos nesta sexta-feira, serão destinadas apenas a idosos residentes de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) com mais de 60 anos e que completaram o esquema vacinal - uma dose no caso da vacina da Janssen e duas doses nas demais - há mais de seis meses.

Pela exclusividade do público que receberá a vacina, a terceira dose não será aplicada nos pontos de vacinação de Porto Alegre. Equipes volantes de saúde irão realizar a aplicação de doses nos idosos residentes da Sppan, no bairro Nonoai, e do Asilo Padre Cacique, no Menino Deus, das 9h às 12h.

A aplicação da terceira dose é possível pela chegada de 9.516 doses da Pfizer/BioNTech nesta sexta-feira (10), que serão destinadas exclusivamente para a dose de reforço. A programação para a próxima semana ainda está sendo definida e as gerentes distritais irão agendar a data diretamente com as ILPIs, conforme a data de realização da segunda dose.