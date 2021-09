Porto Alegre organiza aplicação de dose de reforço contra a Covid-19 em idosos

A prefeitura de Porto Alegre se prepara para iniciar a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em idosos nos próximos dias. A Capital recebe, nesta sexta-feira (10), mais de 20 mil doses de vacinas contra o vírus, sendo 9.516 exclusivas para aplicação da terceira dose.

De acordo com o Governo do Estado, as vacinas serão destinadas a moradores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) maiores de 60 anos.

Poderão receber o reforço todos os idosos residentes de ILPIs que já completaram o esquema vacinal (duas doses ou dose única, dependendo da fabricante) há, no mínimo, seis meses. Seguindo orientação do Ministério da Saúde, será utilizado o imunizante da Pfizer/BioNTech para vacinar este público.

A previsão é de que a prefeitura da Capital divulgue a programação de imunização nesta sexta-feira (10).