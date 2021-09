Anvisa aciona Itamaraty e prepara viagem à China para avaliar fábrica

Após análise dos documentos apresentados pelo Instituto Butantan sobre a interdição de 12,1 milhões de doses de Coronavac, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou na quarta-feira (8) ter concluído que as informações recebidas "não respondem satisfatoriamente todas as incertezas". Com isso, a agência reguladora solicitou apoio ao Itamaraty para obter acesso a relatórios de inspeção completos da fábrica chinesa onde as doses foram envasadas e pretende enviar uma equipe técnica à China.