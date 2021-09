Com mais três óbitos, surto no Conceição já causou 33 mortes por Covid-19

boletim anterior, divulgado na sexta-feira (3) Subiu para 33 o número de óbitos causados pelo surto do novo coronavírus ocorrido no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. A atualização divulgada na manhã desta quarta-feira (8) pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC) aponta três novas mortes em relação ao

As três novas mortes relacionadas ao surto de Covid-19 são de duas mulheres e um homem. Uma das vítimas tinha 71 anos, moradora de Porto Alegre, vacinada com uma dose contra o novo coronavírus e com histórico de uma série de comorbidades. A outra, também mulher e residente na Capital, tinha 59 anos e já havia tomado uma dose da vacina e também possuía múltiplas comorbidades. A terceira vítima era um homem, 63 anos, vacinado com as duas doses, morador de Porto Alegre, possuía diabetes grave e doença vascular.

O número de pessoas contaminadas permanece o mesmo da atualização anterior: 171, sendo 97 pacientes e 74 funcionários do hospital. Atualmente, entre os pacientes, 16 estão hospitalizados em enfermarias, três estão na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 45 já receberam alta hospitalar. Entre os funcionários do Conceição, cinco dos infectados estão em isolamento domiciliar, três tiveram alta hospitalar, dois receberam alta e podem voltar ao trabalho e 65 já retornaram às atividades.

Duas áreas do hospital – uma de pacientes e uma de funcionários – seguem com surto ativo. Ao todo, o surto atingiu 26 áreas do Conceição.