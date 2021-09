Porto Alegre ultrapassa 60% da população com esquema vacinal completo

Porto Alegre superou a marca de 60% da população que pode ser imunizada contra a Covid-19 com esquema vacinal completo. Isso abrange os moradores com mais de 18 anos e grupos prioritários e com comorbidades que já receberam duas doses ou dose única, no caso da Janssen, que teve um número pequeno aplicado na Capital.

Nesta quarta-feira (8), a prefeitura confirmou que vai seguir a vacinação em jovens acima de 18 anos. A aplicação irá ocorrer em 11 unidades de saúde. Nos mesmos locais, é feita a imunização de adolescentes com comorbidades de 12 anos a 17 anos e a aplicação da segunda dose da Pfizer. Não haverá drive-thru.

Pelos dados do vacinômetro municipal, a cobertura da vacina soma 680 mil pessoas com proteção completa, sendo 636,5 mil com duas doses e 43,8 mil com o imunizante da Janssen. Já o contingente com uma dose chega a 1,06 milhão de residentes. Foram aplicadas até o fim da tarde desta terça-feira, 1,7 milhão de imunizantes.

Já o Estado encosta em 50% com esquema completo, após a aplicação de 4,1 milhões de segundas doses e quase 300 mil de dose única. Primeiras doses chegaram a 7,7 milhões de pessoas, quase 90% da cobertura da população vacinável. Foram ministrados até agora 12,1 milhões de imunizantes.

A aplicação de vacina no Colégio Júlio de Castilhos, que foi suspensa nesta terça-feira (7) devido a uma pane elétrica, seguirá interrompida até o conserto da rede, informou a Secretaria Municipal da Saúde.

Devido à chuva, foi cancelado o Rolê da Vacina previsto para a Estrada das Quirinas, na Lomba do Pinheiro. A programação nas unidades de saúde São Carlos, Modelo, Tristeza e Ramos vai ocorrer à noite. Será feita a aplicação de primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais e de segunda dose de Coronavac e Oxford para vacinados há 28 dias e 10 semanas, respectivamente, sem a necessidade de agendamento prévio.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital. No caso dos adolescentes com comorbidades, é necessário comprovar a condição (receita, laudo de exame, laudo ou relatório médico, etc). O comprovante de residência poderá ser no nome dos pais ou responsáveis.

Segundas doses são ofertadas em 30 unidades de saúde e oito farmácias parceiras para quem recebeu AstraZeneca há pelo menos dez semanas e em 13 unidades de saúde para todos que receberam a primeira dose de Coronavac há 28 dias. Já a aplicação da segunda dose da Pfizer estará disponível em 12 unidades de saúde para quem recebeu a primeira dose há dez semanas ou mais. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.