Rio Grande do Sul soma mais de 1,5 mil novos casos de Covid-19 nesta terça

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (7) 1.599 novos casos de Covid-19, chegando a um total de 1.414.422 gaúchos contaminados. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, foram notificados ainda 17 óbitos, ultrapassando a marca de 34,3 mil vítimas do coronavírus no Estado.

Porto Alegre é a cidade com o maior número de infectados notificados, 195 novos casos.

Entre os contaminados no Estado, mais de 1,3 milhão se recuperaram da doença.

segue recuando A taxa de ocupação de leitos em UTI geral no RSe está em 56%, com 1.870 pacientes em 3.340 leitos de UTI.

A redução de casos de alta complexidade por conta da doença sinaliza que pode haver impacto direto do avanço da imunização, que já chega a 89% da população vacinável com pelo menos uma dose no Estado.

Há ainda mais de 108 mil gaúchos hospitalizados em leitos clínicos pela Covid e 6,3 mil em acompanhamento.