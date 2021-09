Vacinação em Porto Alegre é transferida para o Centro de Saúde Modelo neste feriado

Em função da falta de energia elétrica no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, o posto de vacinação contra a Covid-19 que funciona no auditório da escola foi transferido, nesta terça-feira (7), para o Centro de Saúde Modelo, a poucos metros do local. O atendimento será feito das 9h às 17h, para todos os porto-alegrenses com 18 anos ou mais e para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades.

esquema especial de vacinação Neste feriado de 7 de setembro, a Capital terá, com aplicação da primeira e da segunda doses do imunizante feita exclusivamente no Modelo.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência na cidade. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso ainda documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital.

A aplicação da segunda dose segue disponível para quem recebeu AstraZeneca e Pfizer há pelo menos dez semanas e para todos que receberam a primeira dose da Coronavac há 28 dias. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.