Porto Alegre terá vacinação contra Covid-19 no feriado

A vacinação contra a Covid-19 segue neste feriado de 7 de setembro para todos os porto-alegrenses com 18 anos ou mais. A capital terá um esquema especial de vacinação, com aplicação da primeira e da segunda dose do imunizante, no auditório da Escola Estadual Júlio de Castilhos, das 9h às 17h. Nesta terça-feira, as doses também estarão disponíveis para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades.