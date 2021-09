RS tem menor internação em UTI por Covid-19 desde de julho de 2020

O domingo (5) trouxe com uma ótima notícia em relação ao atual cenário da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. O número de pessoas internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) no Estado em razão do novo coronavírus era o menor desde o dia 6 de julho de 2020.

O número positivo reforça uma tendência de redução da força da pandemia no RS. Na sexta-feira, pela primeira vez desde o dia 8 de julho do ano passado, o Rio Grande do Sul teve menos de 500 pessoas hospitalizadas em leitos intensivos em razão da Covid-19.

Conforme o painel de monitoramento em tempo real realizado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), um total de 475 pacientes estavam internados em leitos intensivos no Rio grande do Sul com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus neste domingo. Desde o longínquo dia 6 de julho de 202, o número de hospitalizados em estado grave não era tão baixo no RS. Naquela ocasião, 474 gaúchos estavam em UTIs com a doença.

Nos últimos sete dias, o total de internados em leitos intensivos no Estado caiu de 551 para 475 - uma diminuição de 13,8%. Se o período de tempo analisado for ampliado para um mês, e redução nas internações em UTI foi de 32,3% (de 702 no dia 5 de agosto para 475 no dia 5 de setembro).

Já no que diz respeito às internações em enfermarias, o número de pacientes hospitalizados neste domingo é o menor desde o dia 30 de junho de 2020. Naquela ocasião, 495 pessoas estavam internadas em leitos clínicos no Rio Grande do Sul diagnosticadas com o novo coronavírus. Neste domingo, eram 496 hospitalizados.