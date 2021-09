Rio Grande do Sul se aproxima da marca de 40% da população totalmente vacinada

Estado tinha neste domingo a menor quantidade de pessoas internadas em UTI com a Covid-19 desde o dia 6 de julho do ano passado O Rio Grande do Sul chegou neste domingo à 38,4% de sua população totalmente vacinada contra o novo coronavírus. Conforme o vacinômetro da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), 4.367.908 pessoas já receberam a segunda dose ou a dose única do imunizante. Em relação à primeira dose, 70,5% da população do Estado já foi vacinada - 7.717.643 gaúchos e gaúchas. O resultado da vacinação se vê nos hospitais: o

As mulheres são 57% das pessoas que receberam as duas doses da vacina no Estado, enquanto os homens são 43%. Em relação à vacina de dose única da Janssen, o quadro se inverte, e os homens são 55%, contra 45% de mulheres. Ao todo, as mulheres correspondem por 56,3% das pessoas que estão com o esquema vacinal completo no RS. No que diz respeito à primeira dose, elas respondem por 53%, e eles, por 47%.

Em Porto Alegre, por sua vez, o percentual de cobertura vacinal completa contra a Covid-19 deve chegar à marca de 60% nos próximos dias. Neste domingo, a Capital tinha 59,6% da população totalmente protegida contra a doença - 674.351 pessoas vacinadas com a segunda dose ou a dose única. Com a primeira dose, a cobertura já chega a 94,2%, com 1.064.779 pessoas tendo sido vacinadas.