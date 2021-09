Chega a 30 o número de óbitos no Hospital Conceição

causa do surto é a variante delta Em duas semanas, o número de mortes pelo surto de Covid-19 no Hospital Conceição dobrou. No dia 20 de agosto, a instituição de saúde totalizava 15 óbitos entre pacientes, número que chega a 30 nesta sexta-feira (3). Não há mortes registradas entre profissionais de saúde. Nesta semana, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) confirmou que ado vírus Sars-Cov-2.

boletim de 15 dias atrás Boletim divulgado pelo GHC nesta manhã revela que, nas últimas 24 horas, o número de pessoas infectadas chega a 171, 23 a mais do que apresentava o. Do total de casos, 97 são pacientes (eram 88 há duas semanas) e 74 profissionais de saúde (contra 60 registrados no boletim de 20 de agosto).

Entre os pacientes infectados, dois apresentam surto ativo, 13 foram expostos a áreas infectadas, enquanto 11 áreas foram classificadas com surto encerrado. Dos 97 internados, 18 estão em leitos clínicos e sete na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), enquanto 42 tiveram alta hospitalar. Deste total, 62 (61,8%) haviam recebido a segunda dose de vacina.

As estatísticas entre profissionais de saúde apontam a contaminação de 74 profissionais, um deles com surto ativo, em 13 áreas afetadas. Já o número de áreas com surto encerrado chega a 12. Por área de atuação, do total de infectados 14 são auxiliares/técnicos em higienização, 25 auxiliares/técnicos em enfermagem, nove profissionais do setor de nutrição, 11 médicos, cinco estudantes/estagiários, sete fisioterapeutas e três enfermeiros. Entre os funcionários, 62 dos infectados (83,8%) foram imunizados com as duas doses da vacina.

As visitas no Hospital Conceição seguem suspensas por tempo indeterminado. O setor de emergência atende somente pacientes em situação grave, encaminhados pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Além disso, as cirurgias eletivas continuam suspensas, com exceção dos procedimentos oncológicos.