Com cinco casos, surto no Conceição é confirmado como da variante Delta

As dúvidas a respeito do surto de Covid-19 no Hospital Nossa Senhora da Conceição deixaram de existir nesta quarta-feira (1): trata-se de um surto da variante Delta do vírus Sars-Cov-2. A definição se deu com a confirmação de mais três casos como sendo de contaminação pela Delta. Assim, já são cinco os casos de infecção pela variante entre todos os 170 de contaminação dentro do hospital.

A informação foi confirmada pela Coordenadora do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia no Hospital Nossa Senhora da Conceição, Ivana Varella. “Ontem (terça-feira) recebemos a confirmação de mais três casos de variante Delta envolvidos no surto. Temos, então, hoje, cinco casos confirmados de variante Delta e 12 aguardando a confirmação.”

Dos cinco casos, três eram vacinados com duas doses, um foi vacinado com apenas uma dose e o outro não era vacinado. Três casos eram de Porto Alegre, um caso era de Viamão e o outro, de Guaíba. Dois dos cinco casos Delta evoluíram para óbito e três já tiveram alta hospitalar.

“É importante também considerarmos que, entre os 27 óbitos, temos oito casos com a presença da variante Delta, sendo dois confirmados e seis aguardando confirmação. Isso aponta para uma proporção de 30% do envolvimento da variante Delta entre os casos de óbitos nesse surto”, afirma Ivana.

Em relação ao total de pacientes com o surto (96), há 17 relacionados com a Delta, sendo cinco confirmados e 12 aguardando confirmação, representando 18% de envolvimento da variante no total de pacientes acometidos pelo surto.

Conceição confirmou mais cinco mortes Com a redução nos novos casos e óbitos diários, o Grupo Hospitalar Conceição passou a divulgar o boletim de atualização a respeito da situação no hospital às terças e sextas-feiras, e não mais diariamente. No boletim desta terça-feira (31), oem relação ao boletim divulgado na sexta-feira (27), todas de pacientes do sexo masculino com idades entre 59 e 76 anos. Três haviam recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19 e os demais uma dose. Ao todo, já são 27 óbitos desde o início do surto no hospital.

No total, são 170 pessoas infectadas, sendo 96 pacientes e 74 profissionais da área da saúde. Entre os pacientes, 20 estão em enfermaria, 8 internados em UTI e 4 tiveram alta hospitalar. Restam três áreas com o surto de Covid-19 ativas no hospital.

“A situação epidemiológica atual é que estamos, de terça para quarta-feira, sem o surgimento de casos novos. Porém, estamos ainda com seis casos na UTI”, aponta Ivana. Conforme a coordenadora do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia no Hospital Conceição, a confirmação do surto pela Delta não altera significativamente o modo como o hospital atua no combate ao surto. “O trabalho de contenção já havia sido feito, sendo efetivo para a redução significativa de novos casos”, aponta.