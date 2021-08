Sobe para 27 o número de óbitos de pacientes no surto de Covid-19 no Conceição

O Hospital Conceição, em Porto Alegre, divulgou na manhã desta terça-feira (31) novo balanço das mortes e contaminações em decorrência do surto de Covid-19. Já são 27 óbitos desde o início do surto no hospital.

Foram confirmadas mais cinco mortes em relação ao boletim divulgado na sexta-feira, todas de pacientes do sexo masculino com idades entre 59 e 76 anos. Três haviam recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19 e os demais uma dose.

No total, são 170 pessoas infectadas, sendo 96 pacientes e 74 profissionais da área da saúde. Entre os pacientes, 20 estão em enfermaria, 8 internados em UTI e 4 tiveram alta hospitalar.

Restam 3 áreas com o surto de Covid-19 ativas no hospital. Com a diminuição no número de áreas afetadas, o Conceição passou a divulgar o boletim de atualização dos casos somente nas terças e sextas-feiras.