Número de internados com Covid-19 em UTI na Capital cresce 22,7% em 15 dias

Porto Alegre tem visto o número de pessoas hospitalizadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) crescer nas últimas semanas, na contramão do que se percebe no Rio Grande do Sul como um todo.

O crescimento observado se dá em ritmo lento, mas contraria uma tendência que vinha sendo observada. Porto Alegre teve no dia 25 de março o máximo de pacientes em estado grave hospitalizados – 870. Depois disso, se deu uma regressão da pandemia que culminou com o total de 154 pessoas em UTI na Capital nos dias 7 e 15 de agosto.

Nos últimos 15 dias, no entanto, a curva voltou a crescer, ainda que com uma inclinação discreta. Nesta segunda-feira (30), são 189 pacientes internados em leitos intensivos em Porto Alegre com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus.

Os 34 pacientes a mais em 15 dias representam um acréscimo de 22,7% no período. A quantidade de pessoas hospitalizadas na cidade em razão da Covid-19 nesta segunda-feira é a maior registrada desde o dia 26 de julho. Naquela data, eram 202 pacientes em estado grave em razão da pandemia na Capital.

Pacientes em UTI com Covid-19 no RS e em Porto Alegre nos últimos 15 dias

Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o número de hospitalizados em UTI com a doença segue em queda. Nesta segunda-feira, havia 538 pacientes em UTIs no RS em razão do novo coronavírus. O número era o menor registrado no Estado desde o dia 22 de outubro do ano passado, quando o total de hospitalizados em leitos intensivos era de 535.