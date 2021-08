Média de contaminações por Covid-19 no RS cai para menor nível desde junho de 2020

A média móvel de infecções de Covid-19 nos últimos 14 dias no Rio Grande do Sul caiu para 529 casos confirmados por dia neste sábado (28), informa boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Essa média móvel é a menor registrada no Estado desde o dia 8 de junho de 2020, quando o índice era de 527 confirmações diárias da doença. Em relação aos óbitos, a média móvel dos últimos 14 dias foi de 20 mortes, menor número desde 27 de junho de 2020 (21).

A média móvel permite analisar como está a tendência de contaminações e óbitos durante a pandemia. A média é realizada somando-se o número de casos confirmados ou falecimentos durante um período, e dividindo-se esse montante pela quantidade de dias analisados (no caso do boletim da SES, 14 dias).

Segundo os dados da SES, a média móvel de contaminações por Covid-19 no RS vem caindo há duas semanas. Desde o dia 15 de agosto, o índice está abaixo de 1000 casos por dia, o que não ocorria desde 23 de junho de 2020. Em relação aos óbitos, a média móvel está em queda desde o dia 15 junho, quando eram registrados 106 falecimentos diários devido à doença.

Neste domingo (29), a SES informou que foram confirmados mais 406 casos de Covid-19 no RS, elevando o número total de contaminados desde o começo da pandemia, para 1.407.378. Desse total, 1.365.294 (o que representa 97%) estão recuperados, enquanto 7.845 estão em acompanhamento.

Já no número de óbitos, foram confirmados três novos registros neste domingo, totalizando 34.145 mortes por Covid-19 no Estado desde o início da pandemia.

A taxa de ocupação de leitos de UTIs está em 58,6%. Ao todo, os 3.340 leitos disponíveis no Estado estão ocupados por 1.957 pacientes. Desse total, 559 são pessoas com casos confirmados de Covid-19, e outros 108 são suspeitos de estarem com a doença.