RS e Porto Alegre ainda não foram comunicados sobre aplicação da terceira dose em setembro

início da aplicação da terceira dose da vacina contra o novo coronavírus a partir do dia 15 de setembro O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na manhã desta quarta-feira (25) oem idosos com mais de 70 anos de idade. Até o momento, no entanto, nem o governo do Estado nem a prefeitura de Porto Alegre foram comunicadas oficialmente pelo ministério a respeito da decisão.

De acordo com a assessoria da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), “nada oficial” foi recebido ainda a respeito do início da aplicação da terceira dose dos imunizantes. Ainda conforme a SES-RS, o assunto já é debatido internamente, com todas as possibilidades sendo avaliadas o tempo todo e, havendo a determinação federal, ela será cumprida.

A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, por sua vez, também não foi comunicada oficialmente a respeito dessa nova etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. Segundo a assessoria da SMS, a prefeitura aguarda uma decisão por parte do governo do Estado.

Até o momento, 33,4% da população gaúcha já completou o esquema vacinal, recebendo as duas doses ou a dose única do imunizante. Em Porto Alegre, o percentual daqueles que receberam as duas doses ou a dose única é de 54,5%.

Um dos principais desafios de iniciar a revacinação nos idosos está em garantir a disponibilidade necessária de doses para este grupo e também para aqueles mais jovens, que aguardam o momento certo para receberem a segunda dose. Além disso, recentemente, as prefeituras passaram a vacinar jovens entre 12 e 17 anos, ampliando o espectro de pessoas aptas a serem vacinadas e exigindo, assim, mais vacinas.