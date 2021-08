D3 em grupos prioritários 'é para ontem', defende epidemiologista da Ufrgs

terceira dose (D3) da vacina contra a Covid-19 Para especialistas, o Brasil já deveria estar se organizando para iniciar aem idosos e pacientes imunodeprimidos. Essa movimentação, que visa aumentar a proteção contra a doença causada pelo novo coronavírus, já está acontecendo em países como Uruguai, Chile, Turquia e Israel. O reforço do imunizante poderia melhorar a proteção contra novas variantes, como a Delta. "Acho que isso tem que ser decidido para ontem. Aplicar ou não a terceira dose ou dose de reforço é uma decisão imediata", defende o epidemiologista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Paulo Petry.

Para a presidente da Comissão de Revisão de Calendários de Vacinação da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Mônica Levi, não há a necessidade de aguardar novos estudos sobre o assunto. Ou melhor, não há tempo. "Temos um estudo em andamento aqui no Brasil, que começou há pouco, e acho que se esperarmos dois ou três meses para uma análise preliminar, vamos acabar perdendo muita gente." Ela pontua que já é possível ver indícios de que a D3 é necessária. "Estamos começando a perceber o aumento de internações e de diagnóstico de novos casos em pessoas imunizadas", complementa.

Segundo Mônica, a D3 é aplicada quando há a necessidade de uma dose adicional para aquelas pessoas que não tiveram boa resposta imune com duas doses ou a dose única. "Essas pessoas não têm um sistema imunológico tão efetivo e precisam de um esquema de doses maior para ter uma proteção melhor e mais consistente. É o caso de idosos e imunodeprimidos. Para protegê-los, precisa de uma terceira dose. Nesse caso, é uma adequação de esquema."

Ela explica que isso é diferente do que alguns países já estão fazendo, que é dar uma dose de reforço a pessoas imunocompetentes. "Eles tiveram o mecanismo de proteção desenvolvido, só que com uma duração de proteção não tão longa, principalmente com a variante Delta", explica. Então, essa dose de reforço visa melhorar a proteção contra a Delta e aumentar a duração da proteção. Em ambos os casos, a nova dose trará uma proteção maior do que a adquirida com as duas doses ou dose única.

Petry lembra que os idosos acima de 80 anos e os profissionais da saúde estavam na primeira leva da vacinação no País. "A segunda dose foi feita no início de março. Então essas pessoas estão chegando nos seis meses de queda da eficácia." De acordo com ele, seis meses seria o tempo ideal para começar a se pensar na aplicação da nova dose.

"Existem muitos estudos em andamento, mas a possibilidade que está sendo discutida é de que seja possível fazer o que chamamos de esquema misto. Ou seja, fazer um reforço com a vacina diferente da primeira", indica Petry. Ele conta que alguns estudos na Europa estão fazendo combinação de AstraZeneca e Pfizer.

Os especialistas não têm dúvida de que a D3 é benéfica. "Essa nova dose, seja naquelas pessoas que não responderam bem à vacinação ou seja naquelas que ficaram imunizadas, aumentou o nível de anticorpos", defende Mônica. A terceira dose aumenta a proteção e a duração. "É como se fosse um lembrete ao sistema imunológico. O reforço lembra o sistema imunológico de que ele deveria atuar contra aquele vírus", simplifica Petry.