Infectologista do GHC diz que surto da variante Delta 'está sob controle'

a 19ª morte por conta do surto da variante Delta no Hospital Conceição No mesmo dia em que foi confirmada, em Porto Alegre, o gabinete de gerenciamento de crise da instituição emitiu parecer de que "a situação está sob controle".

Segundo o médico infectologista, coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Conceição e membro do gabinete, Renato Cassol, após o pico ocorrido no último dia 10 de agosto, o número de casos vem decrescendo. Nesta terça-feira (24), foram cinco de 15 enfermarias infectadas liberadas do surto.

"Estamos há dois dias sem nenhum novo caso confirmado no nosso rastreamento e a previsão é de que outras enfermarias sejam liberadas no decorrer da semana." O infectologista destaca que "com toda a certeza", nas próximas duas semanas a instituição deve estar em um cenário "bem mais confortável".

Dados revisados e divulgados pela epidemologista Ivana Varela mostram que de 1.329 coletas realizadas entre 91 profissionais de saúde sintomáticos e 1.238 assintomáticos, tiveram resultados positivados para 43 do primeiro grupo e 15 do segundo. Ao todo, 2.026 profissionais devem ser testados.