Conceição confirma 19ª morte em surto da variante Delta

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) confirmou, na manhã desta terça-feira (24), mais uma morte por Covid-19 em meio ao surto de coronavírus vivido pelo hospital pelo menos desde o dia 6 de agosto. Trata-se de uma paciente de 93 anos que sofria de diabetes mellitus, alzheimer e vasculopatia periférica. Ela estava vacinada com as duas doses de Coronavac desde o dia 26 de fevereiro.

O óbito ocorreu ainda no dia 13 deste mês e foi confirmado após rastreamento da equipe de epidemiologia do hospital. Residente de Porto Alegre, a paciente deu entrada no hospital dia 03 de agosto, com o pé diabético infectado. Recebeu alta no dia 10 e foi reinternada dois dias mais tarde com insuficiência respiratória. A Covid-19 foi posteriormente confirmada com teste de antígeno.

Após 19 dias de sua identificação, o surto já atinge 91 pacientes e 66, totalizando 157 infectados e 15 áreas hospitalares atingidas - 10 delas ainda com surto ativo. Todos os óbitos ocorreram entre pacientes. Atualmente, 26 se encontram hospitalizados na enfermaria e 13 estão internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). 33 tiveram alta hospitalar.

Do 91 pacientes infectados, apenas 57 tinham o esquema vacinal completo - número que corresponde a 62,6%. Dentre os profissionais da saúde, 83,3% estão com o esquema vacinal completo. Apenas um se encontro hospitalizado. O restante, ou teve alta, ou está cumprindo isolamento domiciliar.

Dentre os profissionais infectados, 22 são auxiliares/técnicos de enfermagem, 13 são auxiliares/técnicos de higienização, 10 médicos, 7 nutricionistas, 6 fisioterapeutas, 5 estudantes/estagiários e 3 enfermeiros.