Porto Alegre amplia vacinação contra Covid-19 para adultos com 18 anos ou mais a partir desta segunda-feira

A vacinação contra a Covid-19 será ampliada para todos os porto-alegrenses com 18 anos ou mais nesta segunda-feira (23) em 12 unidades de saúde. Com isso, a capital gaúcha passará a aplicar a vacina contra a Covid-19 em toda a população adulta, incluindo todos os demais públicos já contemplados. Também será retomada a vacinação de adolescentes com comorbidades de 12 anos a 17 anos. Não haverá drive-thrus.





Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, em janeiro deste ano, a Prefeitura de Porto Alegre já aplicou mais de 1,5 milhão de doses dos imunizantes, conforme dados do Ministério da Saúde. São 964.218 primeiras doses, significando a cobertura em 85,3% da população adulta (mais adolescentes com comorbidades) da Capital e 569.190 segundas doses ou dose única, representando 52,7% da população adulta (mais adolescentes com comorbidades) com imunização completa.





Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho em Porto Alegre. No caso dos adolescentes com comorbidades, o comprovante de residência poderá ser no nome dos pais ou responsáveis.





A aplicação da segunda dose segue disponível em 30 unidades de saúde e 18 farmácias parceiras para quem recebeu AstraZeneca há pelo menos dez semanas e em 13 unidades de saúde para todos que receberam a primeira dose de Coronavac há 28 dias. Já a aplicação da segunda dose da Pfizer segue disponível em quatro unidades de saúde para quem recebeu a primeira dose há dez semanais ou mais. Para a segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.





Vacinação em Porto Alegre nesta segunda-feira (23):

Primeira dose:

12 unidades de saúde, das 8h às 17h

• Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - bairro Restinga

• Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – bairro Sarandi

• Belém Novo - Rua Florêncio Farias, 195 – bairro Belém Novo

• Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - bairro Camaquã

• Glória - Av. Prof. Oscar Pereira, 3229 - bairro Glória

• IAPI - Rua Três de Abril, 90 - bairro Passo das Pedras

• Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - bairro Santa Tereza

• Modelo - no Colégio Júlio de Castilhos (acesso pelo estacionamento, na rua Laurindo)

• Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - bairro Protásio Alves

• Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - bairro Santa Cecília

• Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – bairro Centro

• São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - bairro Partenon

App 156+POA (agendas para as unidades Diretor Pestana, Morro Santana, Nossa Senhora de Belém, Passo das Pedras I, São Carlos e Tristeza) - das 8h às 17h

Segunda dose da Coronavac:

13 unidades de saúde , das 8h às 17h

App 156+POA (agendas para a unidade Bananeiras), das 18h às 21h

Segunda dose da AstraZeneca:

30 unidades de saúde , das 8h às 17h, 20 farmácias parceiras , das 9h às 17h

App 156+POA (agendas para as unidades Belém Novo, Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém, São Cristóvão e Vila Jardim), das 10h às 19h

Segunda dose da Pfizer/BioNTech: