Capital apresenta tendência de crescimento em internações por Covid-19

Depois de uma sequência de quedas no número de pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) com diagnóstico confirmado para Covid-19, Porto Alegre volta a ver as hospitalizações aumentarem e, assim, acender o alerta em relação ao cenário atual da pandemia do novo coronavírus.

Neste domingo, eram 181 pessoas internadas em leitos intensivos em razão do do vírus Sars-Cov-2 na Capital.

Para se ter uma noção do recrudescimento das hospitalizações me razão da pandemia na cidade nos últimos dias, basta acompanhar a evolução no número de pacientes internados em leitos intensivos por causa da doença.

Há uma semana, no domingo, dia 15, eram 154 pessoas em estado grave nos hospitais porto-alegrenses. Na sexta-feira, dia 20, já eram 172 pacientes em UTIs na Capital por causa do novo coronavírus. Ou seja, em uma semana, o total de pessoas internadas em leitos intensivos com Covid-19 em Porto Alegre aumentou 17,5%.

Desde o dia 1º de agosto a cidade não tinha tantas pessoas hospitalizadas em situação grave por causa da pandemia. Naquele dia, eram 185 internados em UTI com o novo coronavírus.

A piora do cenário de hospitalizações por Covid-19 na Capital se dá concomitantemente com a maior circulação da variante delta do vírus Sars-Cov-2. A prefeitura da cidade confirmou na quarta-feira passada que já há circulação comunitária da variante delta, mais contagiosa, em Porto Alegre.