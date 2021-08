Número de contaminados em surto de Covid-19 no Conceição sobe para 129

Na terça-feira (17), eram 124 casos confirmados O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) atualizou na manhã desta quarta-feira (18) a situação do surto de contaminação pelo novo coronavírus no Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado na zona Norte de Porto Alegre. Com mais cinco casos de infecção em 24 horas, o total de pessoas contaminadas pelo vírus Sars-Cov-2 nas dependências do hospital já chega a 129.. O número de óbitos relacionados ao surto continua o mesmo do dia anterior: 12.

Entre os contaminados, 83 são pacientes, que foram expostos à Covid-19 em 15 áreas diferentes do hospital. Destes, 41 estão internados em leitos clínicos, 11 estão na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 19 já receberam alta hospitalar – além das 12 vítimas fatais. Dos pacientes, 52 (62,7%) estavam vacinados com as duas doses contra o novo coronavírus.

Já entre os profissionais da saúde do Conceição, são 46 casos confirmados de contaminação no surto que atingiu o hospital. Um total de 13 áreas destinadas aos servidores foram afetadas pela crise sanitária. São 12 auxiliares/técnicos em higienização, 19 auxiliares/técnicos em enfermagem, três profissionais do setor de nutrição, cinco médicos, três estudantes/estagiários, um fisioterapeuta, dois enfermeiros e um farmacêutico.

Dos trabalhadores, 32 estão em isolamento domiciliar, dois estão hospitalizados, dois receberam alta hospitalar e 10 já retornaram ao trabalho. Dos 46 profissionais infectados, 37 (80,4%) já haviam recebido a imunização completa contra o vírus.

As visitas no Hospital Conceição seguem suspensas por tempo indeterminado. O setor de Emergência somente está atendendo pacientes em situação grave, encaminhados pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Além disso, as cirurgias eletivas continuam suspensas, com exceção dos procedimentos oncológicos.