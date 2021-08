Com mais dois óbitos, surto de Covid-19 no Conceição já causou 12 mortes

Até esta segunda-feira (16), eram 110 pessoas afetadas e 10 óbitos Não para de aumentar o número de pessoas contaminadas e de óbitos causados pelo surto de Covid-19 no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Conforme atualização do cenário no hospital divulgada no fim da manhã desta terça-feira (17) pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC), já são 124 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Com mais duas mortes confirmadas, o total de óbitos causados pelo surto chega a 12.

As duas novas mortes foram de idosos. Uma delas era uma mulher de 79 anos, vacinada com uma dose contra a Covid-19, e que tinha problemas cardiovasculares. A segunda vítima fatal é um homem de 70 anos, vacinado com as duas doses, e que tinha comorbidades pulmonares e cardíacas.

Dos contaminados, 82 são pacientes, infectados em 15 áreas diferentes do hospital. De acordo com o GHC, 45 estão internados em leitos clínicos, oito estão em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) e 17 tiveram alta hospitalar.

Outros 42 infectados pelo vírus Sars-Cov-2 são profissionais da saúde que trabalham no Conceição. Eles foram contaminados em 11 diferentes áreas da estrutura hospitalar. São 12 auxiliares/técnicos em higienização, 19 auxiliares/técnicos em enfermagem, três profissionais do setor de nutrição, três médicos, três estudantes/estagiários, um fisioterapeuta e um enfermeiro.

Entre os trabalhadores, 33 estão em isolamento domiciliar, um continua hospitalizado, dois receberam alta hospitalar e outros seis já retornaram ao trabalho.

As visitas no Hospital Conceição seguem suspensas por tempo indeterminado. O setor de Emergência somente está atendendo pacientes em situação grave, encaminhados pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Além disso, as cirurgias eletivas continuam suspensas, com exceção dos procedimentos oncológicos.