Número de contaminados no surto de Covid-19 no Hospital Conceição sobe para 110

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, já registra 110 pessoas infectadas pelo surto de coronavírus. São 75 pacientes e 35 profissionais de saúde. O número de óbitos subiu para 10 no fim de semana após a confirmação da morte de uma mulher de 78 anos com comorbidades cardio e neurológicas, que havia tomado apenas uma dose da vacina Coronavac.

Entre os pacientes, 45 estão na enfermaria, seis internados na UTI e 14 tiveram alta hospitalar. Um profissional de saúde está internado.

Segundo informações do Grupo Hospitalar Conceição, dos pacientes contaminados, 62,7% receberam a segunda dose da vacina. A imunização dos profissionais de saúde é de 82,9%.

As visitas ao hospital continuam e as cirurgias eletivas, com exceção das de pacientes com câncer, continuam suspensas. Na Emergência, só estão sendo atendidos casos graves encaminhados pelo Samu.

No Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), nenhum novo caso foi identificado desde terça-feira (10), permanecendo em oito casos confirmados.

Estão agendadas para esta segunda-feira (16) duas coletas de trabalhadores da área do surto, que estavam afastados desde o início dos sintomas.

De acordo com a assessoria de imprensa do HCPA, todos os trabalhadores com infecção confirmada continuam com quadros leves e seguem em acompanhamento pela equipe médica do Serviço de Medicina Ocupacional.

Confira as restrições para visitantes e acompanhantes de pacientes no HCPA