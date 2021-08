Hospital Conceição tem mais uma morte em surto de Covid-19

Na manhã deste domingo (15), subiu de nove para 10 o número de mortes em decorrência do surto de Covid-19 no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Foi confirmada a morte, ocorrida às 17h de sábado (14), de uma mulher de 78 anos com comorbidades cardio e neurológicas, que havia tomado apenas uma dose da vacina Coronavac. A paciente era moradora do bairro Mário Quintana, em Porto Alegre.

No sábado (14), haviam sido confirmadas as mortes de duas pacientes, mulheres de 68 e 81 anos, com comorbidades graves e com o esquema vacinal completo contra a doença. Elas eram residentes de Porto Alegre e da Região Metropolitana.

No total, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) contabiliza 107 pessoas contaminadas, das quais 33 são profissionais da saúde do hospital e 74 são pacientes. Dos pacientes infectados, além dos óbitos, 48 estão hospitalizados em enfermarias, seis estão na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 10 tiveram alta hospitalar. De todos pacientes contaminados, 47 (ou 63,5% deles) já tomaram a segunda dose da vacina.

Em relação aos profissionais, 24 estão em isolamento domiciliar, um está hospitalizado, dois teve alta hospitalar e seis já retornaram ao trabalho. Do número total de profissionais, 27 (ou 81,8% deles) tomaram a segunda dose da vacina.

De acordo com Francisco Paz, diretor-técnico do GHC, as visitas ao hospital continuam proibidas até que "se estabeleça um ambiente de tranquilidade". Além disso, cirurgias eletivas, com exceção das de pacientes com câncer, continuam suspensas. Na Emergência, só estão sendo atendidos casos graves encaminhados pelo Samu.

O hospital coletou amostras dos infectados, que passaram por sequenciamento genômico parcial no Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs). No entanto, não há previsão de resposta da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, que está analisando as amostras para detectar se o surto foi provocado pela variante Delta, potencialmente mais transmissível.