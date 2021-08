Sobe para sete o número de mortes em surto de Covid-19 no Hospital Conceição

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) confirmou na manhã desta sexta-feira (13) mais dois óbitos causados pelo surto de Covid-19 no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Agora, o total de mortes já chega a sete.

As duas novas vítimas fatais são mulheres. Uma delas tinha 64 anos de idade e era moradora de Porto Alegre. A vítima se internou no dia 22 de julho e faleceu nesta quinta-feira (12). Conforme a assessoria do GHC, a mulher tinha “graves comorbidades prévias” - Doença pulmonar obstrutiva crônica agudizada e distrofia muscular.

A outra vítima tinha 47 anos de idade, e estava hospitalizada desde o dia 18 de junho, também vindo a falecer nesta quinta-feira. Ela tinha HIV, pneumonia bacteriana e septicemia.

Até a quinta-feira (12), eram 89 casos Um total de 102 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus no surto que se espalhou pelo hospital Conceição. São 71 pacientes e 31 funcionários. O surto já chegou a 15 áreas destinadas a pacientes e oito áreas de trabalhadores.

Em relação aos 71 pacientes infectados, 47 estão internados em enfermarias, sete estão na UTI e 10 tiveram alta hospitalar – além dos sete óbitos.

Já no que diz respeito aos funcionários do hospital, 26 estão em isolamento domiciliar, um está hospitalizado, um teve alta hospitalar e um já retornou ao trabalho.

Secretaria Municipal da Saúde diz que "luz amarela" foi ligada

Com ao menos três hospitais de Porto Alegre apresentando surtos de Covid-19 entre pacientes e funcionários (Nossa Senhora da Conceição, Vila Nova e Hospital de Clínicas), a prefeitura da Capital, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, diz estar monitorando os casos diariamente e prestando apoio às instituições afetadas.

Segundo a diretora em exercício da Vigilância em Saúde (DVS) da SMS, Fernanda Fernandes, com a suspeita de casos de Delta entre os envolvidos nos surtos em serviços de saúde, há a necessidade de acompanhamento dos dados para avaliação do possível impacto da variante no aumento do número de casos positivos e, consequentemente, de surtos na cidade. “Ligamos a luz amarela para avaliar um possível rebote com aumento de casos nos próximos dias”, afirma.

Diante da situação, a SMS alerta para a importância da manutenção das medidas de proteção e prevenção da infecção contra o novo coronavírus, com uso de máscara e higiene de mãos para a população em geral. A secretaria também atenta para a eficácia da vacinação. “Todas as vacinas oferecidas reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte, principalmente depois da segunda dose”, lembra Fernanda. A diretora conclui que ainda que exista a possibilidade de infecção após a vacinação, quanto mais a doença estiver circulando, maior é o risco de o imunizante falhar. “Por isso a necessidade de vacinar o maior número de pessoas o quanto antes.”