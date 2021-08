Rio Grande do Sul tem semana de melhora nos indicadores da pandemia

Nossa Senhora da Conceição Hospital de Clínicas de Porto Alegre A última semana foi de boas e más notícias a respeito da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Enquanto, por um lado, a disseminação de surtos da doença nos hospitaise noligou o alerta dos riscos que a variante Delta do vírus Sars-Cov-2 traz, por outro, a redução no número de novos casos em comparação com as três semanas anteriores aponta para uma redução na velocidade da pandemia no momento em que a vacinação se expande para os grupos etários mais baixos.

O monitoramento semanal da evolução da crise sanitária realizado pelo Jornal do Comércio aponta que, entre os dias 15 de julho e 12 de agosto, o RS teve melhora nos três indicadores analisados: ritmo de novos casos, ritmo de novos óbitos e número de pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).

Na última semana, entre os dias 5 e 12 de agosto, houve um aumento de 0,8% no total de pessoas contaminadas pelo vírus no Estado – avanço de 11.044 casos. O índice é inferior ao da semana anterior, entre 29 de julho e 5 de agosto, quando o acréscimo foi de 1% (aumento de 14.314 contaminações).

A redução percentual nos acréscimos de casos novos vem se dando nas últimas quatro semanas, pelo menos (confira na tabela abaixo). Na semana compreendida entre os dias 22 e 29 de julho, o aumento havia sido de 1,3%, enquanto na anterior, entre os dias 15 e 22 de julho, fora de 6,2%.

Em relação aos óbitos, o Rio Grande do Sul também vem de uma sequência de quatro semanas de queda no ritmo de novas mortes. Entre os dias 5 e 12 de agosto, o crescimento percentual foi de 0,6%, enquanto na semana anterior (entre 29 de julho e 5 de agosto) havia sido de 0,7%.

O Rio Grande do Sul registrou 207 óbitos na última semana relacionados ao novo coronavírus. Na semana anterior, haviam sido 250 mortes. Ou seja, o Estado teve uma redução de 17,2% no número de falecimentos na última semana em comparação com a anterior.

O terceiro indicador que apresentou melhor na última semana foi o de internações por Covid-19 em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). Nesta quinta-feira (12), o RS tinha 622 pessoas internadas com diagnóstico confirmado de contaminação pelo novo coronavírus em leitos intensivos. Sete dias antes, em 5 de agosto, eram 702 pacientes hospitalizados. Assim, houve uma queda de 11,4% na última semana no número de internados em UTI com a doença no Estado.

A queda no contingente de pessoas internadas em estado grave no Rio Grande do Sul vem se dando de forma consolidada, pelo menos, nas últimas quatro semanas. Na semana anterior, entre 29 de julho e 5 de agosto, a redução havia sido de 16,3% - de 838 para 702. Ao todo, do dia 15 de julho a 12 de agosto, diminuiu em 618 o total de pacientes em leitos intensivos com Covid-19 no Estado, caindo de 1.240 para 622 – uma queda de 49,9%.

O Rio Grande do Sul já tem 1.387.232 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020. Um total de 33.703 pessoas já perderam a vida para o vírus Sars-Cov-2 no Estado.