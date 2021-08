Internações em leitos clínicos no RS crescem quase 10% em menos de uma semana

O avanço da variante Delta do novo coronavírus tem gerado preocupação e ligado os alertas das autoridades a respeito do cenário da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Em paralelo a isso, um aumento no número de pacientes internados em leitos clínicos com diagnóstico confirmado de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2 também tem ocorrido nos últimos dias no Estado.

Nesta quinta-feira (12), conforme o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), um total de 700 pessoas estão hospitalizadas em enfermarias dos hospitais gaúchos por causa da Covid-19. No dia seis de agosto, eram 638 internados. O aumento de 62 pessoas em seis dias pode não parecer tão significativo, no entanto, se considerado que, até essa data (6 de agosto), o quadro era de queda consistente no número de internações, chama atenção a inversão da curva exatamente no momento em que a nova e mais contagiosa variante ganha terreno.

No que diz respeito às hospitalizações em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), por sua vez, o Rio Grande do ainda apresenta redução na quantidade de pacientes graves em hospitais. Nesta quinta-feira, são 623 pessoas positivadas para Covid-19 em leitos intensivos no RS. O número é o menor desde o dia 11 de novembro de 2020, quando havia 612 pacientes internados em UTIs.

Entretanto, a persistir o aumento diário nas hospitalizações em leitos clínicos, a tendência, levando em consideração o que já foi visto até agora durante todo o período da pandemia, é de que a curva nas hospitalizações em UTIs também se altere. Via de regra, um aumento nas internações clínicas precede um aumento nas internações intensivas.

Já em Porto Alegre, o acompanhamento em tempo real da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) indica um leve aumento nas hospitalizações em UTI nos últimos dias na cidade. Nesta quinta-feira, havia 177 pessoas internadas em leitos intensivos na Capital. No dia 7 de agosto, eram 154 os internados – um aumento de 23 pessoas (14,9%) em cinco dias.