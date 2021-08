Conceição confirma 5º óbito e 89 casos em surto de Covid-19 no hospital

O Grupo Hospitalar Conceição confirmou, na manhã desta quinta-feira (12), o 5º óbito por Covid-19 desde o início do surto de coronavírus no hospital . O paciente era um homem de 77 anos que já tinha tomado as duas doses do imunizante CoronaVac.

Ao todo, 89 pessoas, entre funcionários do hospital e pacientes, testaram positivo para a Covid-19. Ainda não há confirmação se o surto foi motivado pela presença da variante Delta, porém, existe um indicativo de que tenha sido.

Ao todo, foram 66 paciente com infecções confirmadas. Além das cinco mortes, sete estão hospitalizados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), 44 estão sendo tratados em enfermarias e 10 já tiveram alta hospitalar. 44 dos 66 pacientes (66,7%) já estavam com o esquema vacinal completo, tendo recebido as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19.

O surto também atingiu 23 profissionais da saúde do hospital, de 6 diferentes áreas. 20 deles estão em isolamento domiciliar, um recebeu alta e dois já retornaram ao trabalho. São 20 os funcionários com o esquema vacinal completo, ou seja, 87% dos infectados.

Os casos se distribuem entre 12 auxiliares/técnicos de enfermagem, 10 auxiliares/técnicos de higienização e um(a) nutricionista.

Hospital de Clínicas não identificou novos casos de contaminados

hospital que vive um surto por Covid-19 é o Hospital de Clínicas Outrode Porto Alegre (HCPA). Desde a quarta-feira (11), não foram identificados novos casos entre funcionários. Portanto, o número de infectados neste surto de coronavírus permanece em oito.

O quadro clínico de todos estes funcionários é considerado leve, sem necessidade de internação. Estes profissionais estavam totalmente vacinados. Não foi identificado surto em áreas assistenciais.

Há outros seis casos pontuais de funcionários positivados, de diferentes setores do hospital. Estes casos isolados, segundo o HCPA, mantêm-se dentro do número que vem costumeiramente sendo identificados durante a pandemia pelo Serviço de Medicina Ocupacional do hospital.

A Vigilância Sanitária do município já foi acionada para investigar a participação de novas variantes. Os exames de parte do grupo tratado como surto serão sequenciados na instituição para identificação de variante. Os resultados serão conhecidos na próxima semana.

Em meio ao surto, o HCPA restringiu as visitas a pacientes e recomendou o afastamento de casos suspeitos.