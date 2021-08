Caxias do Sul tem surto de Covid-19 em clínica psiquiátrica

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou, por meio de nota, a ocorrência de um surto de coronavírus na Clínica Psiquiátrica Paulo Guedes, localizada na Região Administrativa de Ana Rech, em Caxias do Sul. As informações são de 21 pacientes positivados, dentre 40 testados, e uma morte, registrada na segunda (9).

Outras 20 pessoas aguardam o sequenciamento de amostras para identificação de variantes, dos quais seis estão hospitalizados em alas de enfermaria. Em nota, a secretaria informa que aguarda a confirmação, por parte da Fiocruz, de dois casos suspeitos da variante Delta do coronavírus, um deles ligado à Clínica Psiquiátrica Paulo Guedes.

Na mesma nota, informa que, como medidas de segurança, o Município determinou que sejam internados apenas novos pacientes com quadros de maior gravidade, isolamento das alas e a manutenção dos funcionários em postos fixos de trabalho, sem atender a outros setores, dentre outras. Também foram intensificadas as medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social, bem como a coleta de testes em todos os funcionários e pacientes. Ainda foram testados os contactantes do outro caso em investigação e reforçadas as orientações junto aos familiares.