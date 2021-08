Hospital Conceição confirma terceira morte de paciente após surto de Covid-19

A assessoria do GHC informou que são 44 casos de pacientes com Covid confirmados e 15 profissionais de saúde. Três pacientes estão internados em UTI e um profissional de saúde em leito clínico.

Segundo o GHC, dos pacientes contaminados, 84,6% foram imunizados com a primeira dose da vacina e 64,1% com a segunda dose. Entre os profissionais de saúde, 93% foram vacinados.