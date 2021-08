Vacinas chegam ao RS e serão distribuídas na segunda-feira

Com novas remessas de vacinas da Covid-19 que chegaram ao Rio Grande do Sul e imunizantes em estoque para segunda dose (D2), mais 325.195 doses serão distribuídas aos municípios nesta segunda-feira (9), segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), para ampliar a imunização.

Até agora, o Estado registra 75,4% de cobertura da população vacinável com primeira dose (D1). Com D2, o alcance é de 36,1%, pelo acompanhamento do vacinômetro estadual.

No começo da noite dessa sexta-feira (6), lotes de imunizantes desembarcaram no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Foram 162.630 doses de Pfizer e 3,7 mil de Janssen enviadas pelo Ministério da Saúde. Outras 137.500 doses de Astrazeneca devem chegar chegar no fim da noite dessa sexta ou manhã deste sábado (7).

No novo repasse às localidades, estarão 86.800 unidades da Pfizer e 122.850 de Astrazeneca, as duas para D1. Ainda serão liberadas 115.545 doses de Astrazeneca para D2 que estavam na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI), em Porto Alegre.