Surtos de Covid no GHC e no Hospital Vila Nova já atingem 90 pessoas

Até o final da tarde desta sexta-feira (6), o surto de Covid-19 no Hospital Nossa Senhora da Conceição, do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), já atinge 35 pacientes internados em diferentes alas e 12 profissionais da instituição. Dos casos, há cinco suspeitas de infecção pela variante Delta do novo coronavírus.

Por conta das contaminações, tanto as visitas quanto as cirurgias e novas internações foram suspensas por tempo indeterminado, com o intuito de restringir o acesso ao local, até que o surto seja controlado. A emergência do hospital está atendendo somente os casos graves enviados pelo Samu, e uma nova unidade de atendimento Covid foi aberta.

Os exames estão suspensos até terça-feira (10), e as cirurgias eletivas por 15 dias. Também haverá rastreio dos pacientes e testagem de todos os profissionais, iniciando pela unidade de neurologia e oncologia/hematologia.

Em visita realizada ao local, técnicas da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da Capital emitiram notificação com recomendações ao hospital. Entre elas, a limpeza dos quartos com validação de protocolo, o isolamento dos cinco pacientes com suspeita de contaminação pela variante Delta em quarto individual, e o corte de funcionários, com manutenção dos mesmos profissionais para atendimento.

Será necessário ainda notificar casos, rastrear pacientes, prestar informação das medidas adotadas para controle, atualização diária da situação epidemiológica e realização de blitz de gerenciamento de risco nas unidades de internação, com incremento das medidas de segurança do paciente.

A DVS vai monitorar diariamente a situação, e novas vistorias ou visitas poderão ser realizadas de acordo com a evolução do surto.

Hospital Vila Nova

A DVS também monitora a situação no Hospital Vila Nova, onde também houve confirmação de surto de Covid-19. Técnicos das equipes de vigilância epidemiológica, de serviços de interesse à saúde e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde visitarão o hospital na próxima semana.

Foram 29 pacientes infectados e 14 funcionários com resultado positivo no teste de Covid-19.

De acordo com informação do hospital, como medidas de proteção, todos os funcionários da unidade 1, que tem 60 leitos e registra o surto, foram acompanhados e rastreados com exame PCR. Muitos dos infectados ainda eram assintomáticos e foram detectados por meio do teste.