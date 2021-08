Rio Grande do Sul recebe 390 mil novas doses da vacina contra a Covid-19 até sábado

Ente o início da noite desta sexta-feira (6) e a manhã de sábado, o Rio Grande do Sul vai receber 390.630 novas doses de vacinas contra a Covid-19. As remessas de imunizantes que chegam ao Estado tem sido mais frequentes: De 27 de julho e se confirmando estes lotes que chegam até este sábado, 6 de agosto, A Secretaria Estadual da Saúde (SES) receberá mais de 1,36 milhão de doses da vacina em um intervalo de 11 dias.

A maior parte da nova remessa chega ainda nesta sexta: 162.630 doses da Pfizer devem pousar às 18h35 no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. No mesmo voo, chegarão, também, 3.700 doses do imunizante da Janssen.

Mais tarde, às 23h55, chegam 137.500 doses de vacinas da AstraZeneca produzidas pela Fiocruz. Às 9h50 de sábado, serão outras 86.800 doses da AstraZeneca. A distribuição dos imunizantes para os municípios gaúchos deverá ocorrer na segunda-feira (9).

mulheres com 26 anos O bom fluxo de repasse por parte do Ministério da Saúde, que finalmente parece conseguir estabilizar um ritmo estável de envio de doses, garante que a campanha de vacinação avance no Estado. Na Capital, Porto Alegre, asjá puderam se vacinar nesta sexta - faixa que será ampliada também para os homens no final de semana.

Confira o cronograma de doses a serem recebidas pelo Estado nas próximas horas: