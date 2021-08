RS volta a emitir avisos a 17 regiões por aumento de hospitalizações

O Gabinete de Crise do governo do Estado voltou a emitir avisos para o agravamento da pandemia, nesta quarta-feira (4). Segundo o Palácio Piratini, 17 das 21 regiões, incluindo a de Porto Alegre, receberam notificação, em decorrência do aumento de novas hospitalizações. O aviso é o primeiro passo do Sistema 3As de Monitoramento, que gerencia a crise sanitária no Rio Grande do Sul.

Das 21 regiões Covid, apenas Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Santa Rosa e Taquara não receberam nenhuma notificação. As regiões que receberam avisos são Santa Maria, Uruguaiana, Canoas, Guaíba, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Bagé, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado.

No acumulado da semana, o RS registrou aumento de 102,7% no número de hospitalizações. Em 24 de julho, eram 7,3 novas hospitalizações acumuladas em sete dias para cada 100 mil habitantes. Já na terça-feira (3), esse número estava em 14,8. As quatro regiões não notificada foram as únicas sem aumento no número de novas internações.

Ampliação da ocupação no transporte coletivo e rodoviário

Na mesma reunião, o Gabinete de Crise deliberou sobre a capacidade de ocupação nos transportes coletivo e rodoviário. Para o coletivo (municipal, metropolitano, comum, ferroviário e aquaviário), a ocupação máxima passou de 60% para 90%.

Já para o transporte rodoviário (fretado, metropolitano executivo, intermunicipal e interestadual) a lotação passou de 75% para 100%. A mudança requer o respeito aos protocolos obrigatórios, como uso de máscara e ventilação para a renovação do ar.

O grupo também aprofundou a discussão a respeito de um parecer favorável da semana passada, quanto à redução da distância em sala de aula para 1 metro entre pessoas, desde que respeitados e reforçados os demais protocolos sanitários. Essa mudança vai implicar em alterações de portarias e decretos, o que deve acontecer nos próximos dias. O novo distanciamento entre alunos só será possível depois da publicação dessas alterações.

Sobre as solicitações de alteração nos protocolos de eventos, o Gabinete de Crise seguirá monitorando os indicadores de internações, para que as mudanças aconteçam em momento oportuno e com segurança para trabalhadores e população em geral.