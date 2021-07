Porto Alegre: US IAPI atinge 100 mil doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas

A Unidade de Saúde IAPI chegou à marca de 100 mil doses de vacina aplicadas. Foram 56,2 mil primeiras doses (D1), 36,8 mil segundas doses (D2)e 5,9 mil doses únicas do imunizante contra Covid-19. No total, Porto Alegre já vacinou 74,3% da população vacinável com a D1 e 45,7% já está com o esquema vacinal completo.

Segundo a gerente do Distrito da Região Noroeste, Humaitá, Navegantes e Ilha, Silvia Casagrande, responsável pela US IAPI, a unidade já conseguiu mobilizar cinco salas para vacinar cinco grupos diferentes simultaneamente. “Atualmente, estamos apenas com dois espaços. Um maior, na entrada, para a D1 e um menor, na parte dos fundos, para a D2.”

Porto Alegre começou a vacinação em 18 de janeiro de 2021 e, a US IAPI, em 26 de fevereiro. Silvia explica que, normalmente, a unidade tem de 10 a 20 profissionais envolvidos na vacinação contra a Covid-19. “Dependendo da oferta de vacinas, se precisarmos de mais pessoas, fechamos algum outro serviço para priorizar a vacinação”, acrescenta. A US IAPI já vacinou mais pessoas com a D1s do que cidades como Esteio e Guaíba, que aplicaram, respectivamente, 44,5 mil e 47,6 mil D1.

De acordo com o painel de monitoramento da vacinação na Capital, mais de 130 pontos de vacinação aplicaram ao menos uma dose do imunizante desde o início da vacinação. A US IAPI está em 1º lugar, com 100 mil doses, e, em segundo, vem a US Modelo, com 97,5 mil doses aplicadas. Depois, está o Drive Thru - BIG Sertório, com 63,5 mil doses aplicadas. Silvia explica, porém, que esse ponto foi fechado e substituído pelo Drive Thru - Bourbon Wallig.

“Para nós que estamos na organização, percebemos que está tendo uma demanda grande e estamos tendo uma oferta que poderia ser maior. Mas, olhando o ritmo das outras capitais e outras cidades grandes, estamos bem avançados”, avalia a gerente. No total, o Rio Grande do Sul já aplicou mais de 6,1 milhões de D1s e 2,7 milhões de D2s. Ela lembra, ainda, que, a partir da semana que vem, as primeiras doses também poderão ser agendadas pelo aplicativo 156+POA. “Assim, as pessoas podem entrar no aplicativo, ver quais unidades estão ofertando a primeira dose, marcar horário e vacinar sem fila.”